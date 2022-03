Talentosa, desprejuiciada, a veces polémica, nunca deja indiferente a quien la vea. Leticia Brédice vive un presente de mucha popularidad gracias a su papel de Vivi en " La 1-5/18", la tira de El Trece que ya concluyó sus grabaciones y finalizará muy pronto.

En una entrevista a fondo, la actriz -que jura que no mira la ficción de Pol-ka "para no discriminarme ni juzgarme"-, recordó vivencias que la marcaron como persona y profesional. Entre esos temas, claro, también habló del amor. Y dijo que vivió uno muy importante cuando tenía 22 años, al enamorarse de una mujer "inusitada", mientras reveló que no volvió a encontrar nada parecido a lo largo de los tantos encuentros fortuitos -"y no tanto"- que ha tenido en su vida.

.

En relación con ese vínculo, evocó: "Me volvía loca. Me encantaba estar con ella. Su forma. Su olor. Todo. Me había enamorado con tanta locura...". Aunque ese amor no era correspondido, según explicó: "Pero no me quería. Tenía otras novias. No gustaba de mí. Nunca más volví a enamorarme de una chica. Y creo que fue porque amé demasiado a esa", reconoció en diálogo con Teleshow.

Por otro lado, comentó ser bisexual desde chica: "Desde muy niña. Cuando decidí que ya nadie me diría qué sexo debía gustarme. Siempre me pareció antinatural, ilógico, incomprensible. Nunca registré géneros ni modos determinados de ser varón o mujer".

Leticia Brédice habló sobre su relación con una mujer.

En cuanto a su presente sentimental, la actriz dijo estar "single pero nunca solitaria", viviendo en plenitud un vínculo con ella misma y con su profesión. "Hoy me doy cuenta de que estoy enamorada de mi ser actriz, de mí y de todo lo que tuve que trabajar conmigo durante toda esa niñez preciosa y tremenda. Y eso me moviliza mucho más que a seguirle el ritmo a un compañero", describe.