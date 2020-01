En octubre del 2019, Leticia Brédice denunció públicamente a su novio, Federico Parrilla, por violencia y maltrato. "Basta. Machista, agredís sin parar. Sos antiguo. El demonio. Vos tenés calle, putas y noche. Respetar. Pendejo con chupines", escribió en su momento en sus historias de Instagram.

Meses después, la actriz reveló que estaba en estado de ebriedad cuando realizó las publicaciones y ahora volvió a dar detalles del episodio.

"Yo denuncié violencia y me equivoqué. ¿No ves? Eso es por estar mamado", aseguró en diálogo con "Los Ángeles de la mañana".

.

"Perdoname que lo tome como un chiste, la verdad es que no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que lo que pensé fue una maldad como ‘voy a exagerarla’. Perdón que me ría", agregó.

Al ser consultada si hacía una autocrítica por lo sucedido, Leticia contestó: "Yo… ya está. Al otro día me di cuenta que la pifié. Me parece que todos tenemos derecho a aprender y a entender hasta dónde y por dónde, y bueno, la verdad que cuando tenés ganas y no podés…".

Sin embargo, luego realizó una vez más una declaración poco afortunada sobre el tema: "Me pasó antes otras veces, que también he tenido inventos de… y a mí me parece que me da un poquito de charm. Creo que la vida personal y amorosa de una actriz pasa por momentos como la de cualquier mujer".

Por último la actriz aseguró que la relación con su novio continúa "muy bien" y aclaró que él no tiene actitudes machistas.