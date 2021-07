Leonor Benedetto es reconocida por protagonizar grandes novelas y obras de teatro, además de incursionar en la conducción y en la dirección cinematográfica. No obstante, un papel que la marcó y que también cambió a la sociedad fue el de la telenovela "Rosa... de lejos".

En el transcurso de 264 capítulos emitidos en 1980, la intérprete tomó popularidad con el papel de una mujer humilde y analfabeta que, con el pasar de los años, se convirtió en una influencia para todos por ser una feminista en una historia de superación.

Por esto, en diálogo con Fernando Piaggio, Lío Pecoraro y el equipo de " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, la actriz reveló la razón por la que la novela tuvo tanto éxito en el país.

Leonor Benedetto en "Rosa... de lejos".

"Yo quiero creer que marcó un antes y después porque hablaba, por primera vez en una novela argentina, de una mujer que no era una víctima. No se moría de amor. No se arrastraba por los rincones y llorando por un hombre. No le daban cachetazos. Una mujer que empezó de la nada y llegó a lo más alto que puede llegar una persona en temas de evolución personal, dinero o cualquier cosa", expresó.

.

"Eso prendió porque el público estaba acostumbrado a una mujer víctima de un hombre o de las circunstancias. Las mujeres que nunca saben que hacer con su vida. Rosa sabía perfectamente que hacer y fue mérito del guión", cerró Leonor Benedetto sobre "Rosa... de lejos".