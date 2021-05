@VivianaRomano

Leonardo Máximo Sbaraglia nació el 30 de junio de 1970. Debutó en “La noche de los lápices” y es conocido por sus roles cinematográficos y en televisión. Creció en Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero, es hijo de la actriz y profesora de teatro Roxana Randón y hermano del músico Pablo Sbaraglia.

Su pasión por la actuación empezó durante la infancia. Durante su extensa trayectoria recibió varios premios y es uno de los actores argentinos que trabajó en Hollywood de la mano del director Rodrigo Cortés, en la película “Luces rojas” (2012), donde compartió cartel con Robert De Niro y Sigourney Weaver. En España es reconocido a partir del rol que interpretó en el filme “Plata quemada”, de Marcelo Piñeyro, y es un país al que siempre regresa para hacer teatro o filmar, aunque ahora todo el movimiento del espectáculo, igual que acá, está en compás de espera debido a la pandemia por el coronavirus.

Estuvo en pareja con Guadalupe Marín desde 2001 a 2018 y ambos son papás de Julia, de 15. Su gato Félix es su gran compañero en estos días donde una vez más se interrumpieron los proyectos laborales y los nuevos desafíos profesionales. “Igual, todas mis decisiones laborales, por ejemplo, se toman de a tres, las consulto tanto con mi ex mujer, como con Julia”, contó.

La actuación estuvo presente desde muy pequeño en su vida.

ROTUNDOS ÉXITOS

En 1987 alcanzó la popularidad en Argentina al formar parte del reparto de la telenovela para adolescentes “Clave De Sol”. Luego actuó en cine en películas como “Tango Feroz,” “Caballos Salvajes”, “No te mueras sin decirme adónde vas” y “Carlos Monzón, el segundo juicio”. También protagonizó “Besos en la frente”, junto a China Zorrilla, y “Cenizas del paraíso”, junto a Héctor Alterio, Cecilia Roth y Leticia Brédice. En teatro, entre varios títulos, participó en “La soledad de los campos de algodón”, junto a Alfredo Alcón, y en “Closer”. En España las películas “Deseo”, junto a Cecilia Roth, y “Utopía”. En 2010, regresó a la televisión argentina como protagonista de la serie “Impostores”. Entre 2012 y 2013 brilló en la serie “En terapia”, con Diego Peretti en la Televisión Pública.

Ha logrado posicionarse en el extranjero.

RECONOCIMIENTOS

Ha sido ganador, por actuaciones televisivas y cinematográficas, de varios premios: dos Martín Fierro, un Goya, un Cóndor de Plata y nominaciones al Premio Platino y Emmy Award. Es miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina e integró su primera comisión directiva.

Junto a su hermano Pablo, baterista del Indio Solari.

¡MÚSICA, MAESTRO!

Durante las últimas temporadas, el prestigioso actor dio rienda suelta a su pasión por la música más allá de su vínculo con su hermano Pablo, tecladista de Carlos “Indio” Solari y su banda “Los Redondos”. Durante una entrevista con Noticias 1440, contó: “Creo que puedo hacer algo relacionado con el pentagrama, es un camino que voy a seguir explorando, sigo estudiando canto hace varios años y tengo ganas de ampliar esa situación ya que en el futuro tal vez pueda convivir con la tarea de actuar, sería genial”. Y agregó: “Los colegas de mi hermano me dan con un caño y me bajan a tierra, me explican lo que son las leyes de la música y del canto, son muy diferentes a las de la actuación".

El actor lleva muy bien sus 51 años.

JOVEN A LOS 51

Respecto de su edad y el paso del tiempo Leonardo, a los 51, dice: “Es rarísimo porque pasan los años y yo me siento cada vez más joven. De verdad lo digo. Hago lo que me gusta, estoy con la gente que quiero estar y además, siento que tengo muchísimo por aprender todavía. Eso es un motor súper valioso. Parece una frase hecha, pero es la pura realidad”.

Por V.R.