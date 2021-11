Leonardo Puga, mejor conocido como "Imruso", se autodefine como fanático de "Star Wars" y de la fotografía, pero es por esta última que el joven es distinguido ya que se encarga de retratar al ambiente musical del FreeStyle argentino y, en base a eso, lleva a sus fanáticos parte de su magia en el Espacio Cultural Carlos Gardel.

"FreeStyle by imruso" es el nombre de la muestra virtual que se puede ver desde este martes 23 de noviembre hasta el próximo 3 de diciembre. A través de la fanpage del Espacio Cultural Carlos Gardel, se puede ver el clip realizado por la productora Ser Audiovisual donde se exponen 25 fotos de cantantes del género rapero como Emanero, Bhavi, khea, Replik, Ysy A, El Misionero, Trueno, Papo, Chuty, Seven Kayne, Duki, Stuart y Sub, entre otros.

Junto con Florencia de la Vega, la muestra le brinda al espectador el espacio para que conozca los detalles de que predominan en el género musical que es tan característico y reconocido en el país.

El fotógrafo del FreeStyle argentino llega al Espacio Cultural Carlos Gardel.

¡Mirá alguna de las fotografía de Leonardo Puga!

El Espacio Cultural Carlos Gardel - Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas, y la Cultura, pertenece al Ministerio de Cultura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desarrolla la identidad barrial con diversas actividades. Muestras plásticas, talleres, espectáculos, encuentros vecinales, actividades para escuelas y diferentes instituciones de la zona, son algunas de ellas.