Al igual que todos los argentinos, Leonardo Sbaraglia cumple con el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno para tratar de frenar la cantidad de contagios del Covid-19 y contó detalles de su vida en los últimos dos meses. Confesó que hacía tiempo quería adoptar una mascota y, de modo consensuado con Julia, su hija, eligieron un gatito.

"Estoy en casa desde el 6 de marzo, tengo tiempo para enseñarle al gatito, pero tuve que suspender algunos compromisos laborales que tenía programados para este año. De todos modos, esta situación en lo personal no me afecta, al contrario, cae en un momento que necesitaba esta tranquilidad, ya que en general viajo mucho. Quería estar en casa y la paso bien".

También habló de sus habilidades culinarias. "Me gusta cocinar, comer sanito y casero. A veces cocino cada tres días y guardo en el freezer; en general no pido delivery, sólo cuando mi hija quiere comer helado", detalló en el programa "Informados de todos" que emite América.

Con respecto a la limpieza fue muy contundente en su relato y divertido: "Tengo dos escobillones, uno para barrer el balcón, porque el gatito se mete en las macetas y con sus patas mancha de tierra el piso, y otro para adentro. Ah, también compré otro balde".

En relación con las asignaturas pendientes, cuando retomemos nuestras actividades cotidianas dijo que poco a poco le gustaría involucrarse más en la escritura. "Hace poco leí un libro entero por un canal de YouTube, la gente se enganchó y ahora me piden cuentos. Es más, me retaron porque hace una semana que no me conecto, pero hoy -por ayer-, entre las 22 y las 23, estaré con los que me siguen".

Separado desde hace más de tres años de la artista plástica Guadalupe Marín, tiempo atrás había comentado: "Con Lupe estamos bien, transitando el duelo de la separación, que es un proceso largo y delicado. No sé si algún día llegás a recuperarte del todo de una separación. Es como una muerte en algún punto. Está ahí y hay que aprender a convivir con ella".

Desear volver

Con respecto al cine, Sbaraglia finalizó el rodaje de "Hoy se arregla el mundo" dirigido por Ariel Winograd, con guión de Mariano Vera que aborda la temática del vínculo entre un padre y su hijo de 9 años que se iba a estrenar en agosto, "pero supongo que pasará para el año próximo. También el mes próximo, en junio, comenzaba las grabaciones de la segunda temporada de la serie de Maradona, pero no hay fecha, tal vez sea en octubre".

Sin embargo, destaca con orgullo que la Televisión Pública repone "En terapia", un unitario que elogia. "Como actor es uno de los programas más bellos que hice. De todos modos, es una situación complicada la que vivimos los actores".

También aclaró que el núcleo duro del teatro va entre abril y septiembre. " Es la temporada alta y, si dan el okey para arrancar en octubre o noviembre, no sé qué pasará, todo dependerá del protocolo sanitario. En Uruguay, por ejemplo, ya retomaron las actividades cinematográficas. En España, en cambio, la situación es muy dura por la cantidad de fallecidos; lo que sí me comentaron es que posiblemente en junio o julio podrían iniciarse las grabaciones de algunos comerciales".