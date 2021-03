Desde hace un mes, Leo Montero se puso a la cabeza de un nuevo programa radial en Metro, para completar el bache que dejó la abrupta salida de figuras históricas de la empresa como Andy Kusnetzoff, Sebastián Wainrach y Matías Martins.

El conductor convocó para componer a su equipo de "Bonus Track" al Tucu López, Malu Tedesco y Connie Ballarini, pero de un momento para el otro, la formación del grupo sufrió cambios inesperados.

.

En las últimas horas, Connie denunció a través de las redes sociales que Montero decidió "de un día para el otro" desvincularla del programa radial y dejó ver su sorpresa y profunda angustia a todos sus seguidores.

A través de un emotivo descargo en historias de Instagram, la comediante detalló los hechos y el intercambio que tuvo con el presentador. Según contó la joven, luego de conocer que el Tucu tenía coronavirus, decidió realizarse el hisopado y permanecer una semana aislada por prevención pese a que su resultado fue negativo.

"Me llega el resultado negativo, aviso y cuento que me tengo que aislar. Le mando el audio de la médica para mostrarle cómo era la normativa incluso”, señaló y al instante agregó: “Y el conductor me pone 'ok, beso Connie aislate'. Al otro día, me llama el conductor, el miércoles a la tarde mientras estoy aislada, y me dice: 'Mirá Connie estuve pensando en estos días de aislamiento (un día) y ya lo venía sintiendo (un mes de programa) y no sé si me dijo no encajás', o algo así", relató conmocionada.

El equipo original de "Bonus Track" en Radio Metro.

Y aseguró: "Estoy en shock porque no me lo esperaba. Nunca me dijeron nada, por eso todo es muy raro, porque nunca armé una columna. Estoy sorprendida. Todos los audios que tengo son buena onda y así, de un día para el otro me dicen que no vaya más. Estoy pasando un momento horrible, es muy feo como se manejó".

Ante la repercusión que tuvo el descargo de la comediante, Montero buscó aclarar la situación y se defendió de las acusaciones. "Hago este video para que tengan la aclaración con mi palabra de lo que pasó en la radio", comenzó.

"Lo que pasó efectivamente es lo que ella estaba contando, yo la llamé por teléfono y le comuniqué a nombre de la radio y a nombre mío que estamos empezando una búsqueda de artística diferente, de otra cosa que yo quería para el programa y que no tenía que ver con ella, ni que estoy enojado con ella", aseguró el presentador.

Luego contó: "Es una decisión artística y que iba a ir para ese lado, y nada más. Y quería comunicárselo yo ya que yo la había convocado para el proyecto. No quería que se lo dijera otro, quería decírselo yo con honestidad y con verdad cumpliendo con la palabra que yo le había dado".

Y aclaró que "la comunicación de la decisión sobre el programa llegó justo en la semana que un compañero tuvo covid y se atravesó todo eso, pero podría haber sido la semana anterior que ya se venía pensando esa decisión conjuntamente con la radio".