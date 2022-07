"La Tini diciendo 'mijente', nena saliste de cuna de oro, estás ahí por tu viejo y tu música es de pendej... despechada que lo único que piensa es con quién estará el tóxico de tu chongo", fue la frase que utilizó Leo García contra Tini Stoessel y que habría dejado sin trabajo al cantante en estos días.

Las declaraciones del ex integrante de "El Hotel de los Famosos" causaron revuelo en las redes e incluso María Becerra salió a defender a su amiga. Pero ahora, el artista dio a conocer que sus palabras le trajo consecuencias ya que cancelaron uno de sus shows en Mendoza tras recirbir una llamada de "alguien que le preguntó por sus dichos sobre Tini Stoessel".

"El show se levanta, le dijeron", confirmó Juan Etchegoyen por Mitre Live luego de que García se comunicara con él y le confirmara la noticia. "Te confirman un trabajo y después te lo levantan por algo que vos dijiste en redes sociales", declaró el músico de rock.

Acto seguido, aseguró: "Sufrí censura porque iba a hacer el 13 de agosto un show en Mendoza y los que me contrataron me lo levantaron por lo que yo dije en redes sociales, yo quisiera que esto se sepa, no puede ser que censuren a alguien porque dijo algo por Twitter".

Por último, informó que piensa llevar el asunto a la Justicia: "Estoy analizando hacer una demanda, necesito el apoyo de la prensa, tampoco es que yo me desespere por esa plata, pero me inquieta la injusticia".

