Fue uno de los personajes más ricos de "El Hotel de los Famosos", pero, a dos semanas de comenzar la convivencia en el reality de El Trece, Leo García decidió abandonar la competencia "huyendo", sin despedirse de sus compañeros.

Ahora, a casi un mes de su partida, el cantante habló al respecto y sorprendió con sus fuertes declaraciones sobre las razones que lo empujaron a renunciar. "No me imaginé que iba a ser tan horrible estar ahí adentro, te juro. La pasé pésimo. Me quería ir. Era como cuando me llevó mi mamá al jardín de infantes. Es medio así", comenzó diciendo el cantante de "Morrissey".

Y amplió, en diálogo con el programa radial "Por si las moscas" (AM 1110): "Uno cuando va a un lugar y estás en grupo o manada, tratás de integrarte. Pero cuando empezás a sentir que en realidad te aburrís mucho, y además está la presión todo el tiempo de que es un programa de televisión, me generaba mucho estrés".

Leo García en su estadia en "El Hotel de los Famosos".

"Tenés que desear muchísimo estar en la televisión para aguantar eso, tanto trauma, tenés que tener muchísima hambre de cámara para estar ahí. Yo no quiero ni necesito eso y me ahoga", consideró el músico. Muy decidido, Leo García arrojó una denuncia: "Me pasó otra cosa: el único gay del programa era yo y sentí homofobia, realmente. También sentí xenofobia para con Kate Rodríguez. Fuimos discriminados el puto y la extranjera. Ni más ni menos. La gente argentina, en general, cuando se arma en manada, se ponen homofóbicos y xenófobos", puntualizó García.

"Fue a través de los chistes que me hacía un pibe, que prefiero no nombrarlo (Martín Salwe). Se tomó con humor mi condición de homosexual, cuando yo no estaba destacando esa situación. Humor y acoso. Por ser homosexual no significa que me gusten todos los hombres. Yo no vine de levante acá, no estoy caliente, y si estoy caliente, sabré cómo defino mi vida adentro de cuatro paredes. Me molesta que se metan con mi sexualidad", describió acerca de cómo se burlaron de él en "El Hotel de los Famosos".