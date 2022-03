Lizy Tagliani sorprendió al anunciar la separación de Leo Alturria, después de años de relación. Si bien en un principio expresaron que quedaron en buenos términos, algunos comentarios en las redes sociales del joven demostraron que fue del todo así. Según lo que contó, encontró mensajes de la conductora con otras personas.

Más allá de sus dichos en Instagram, no se conocía la palabra del encargado desde que puso punto final al romance. Durante una emisión de "LAM", mostraron una breve entrevista en la que se refirió a la ruptura con la actriz que fue su novia desde 2019.

Además de mencionar que mantienen contacto y que incluso salieron a cenar tras la separación, se refirió a lo que lo llevó a tomar la decisión. "El tema pasa más que nada por la gente, empezaron a opinar mucho, los seguidores de ella", comenzó. También agregó: "Lo que pasó ahí es que me había hinchado las pelot... con los seguidores y la forma en la que me atacaban. Yo le contesté bien, amable".

"Entendí la situación, no me enojé con ella pero corté la relación. Prefiero terminar así antes que pase a mayores. No sé si realmente se vio con esta persona o no", comentó sobre los chats que le encontró a su ahora ex pareja. Se mostró sincero frente a la chance de retomar el vínculo con Lizy Tagliani: "Ella quiere volver pero yo estoy ahí, no pasa nada. Nos llevamos bien así".