Lizy Tagliani dejó atrás la tristeza de su separación de Leo Alturria desde que comenzó su nueva relación con Sebastián Nebot. La humorista y el joven mendocino ya se conocían desde 2016, pero retomaron contacto recientemente y ya hablaron con los medios de una posible fecha de casamiento.

Después de todo el revuelo que generó la ruptura, Alturria reapareció y comentó sobre el noviazgo de su ex pareja. "Nunca le hice un planteo. Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico. Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz", desmintió el rugbier, sobre el tenso encuentro que tuvieron en un boliche.

En su charla con la notera de "Socios del espectáculo", agregó: "No sé cómo va a ser con la convivencia, porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive acá y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia".

Lizy Tagliani con Sebastián Nebot en los Martín Fierro.

Tras la perspectiva negativa que compartió sobre el romance de Lizy, quién hace poco comentó que se mudó a un departamento en Belgrano dónde va a vivir junto a su pareja, Alturria reflexionó sobre su tiempo con ella. "Yo siempre la extraño. Fueron dos años de noviazgo. La pasamos re bien. Uno no se olvida de una persona así nomás", aseguró.

De todos modos, el cordobés indicó: "Pero no me arrepiento de haberme separado porque era una relación que no iba a avanzar".

Mirá lo que dijo Leo Alturria sobre el noviazgo de Lizy Tagliani con Sebastián Nebot