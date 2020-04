Leevon Kennedy fue detenida el jueves por la tarde por un presunto robo de comida en un supermercado. Tras un escándalo policial filmado por un transeúnte, fue arrestada por una decena de agentes, pero luego ella dijo ser inocente y hasta se peleó en un movil en vivo con Yanina Latorre y Cinthia Fernández.

Todo comenzó cuando efectivos de la Comisaría 15 de Retiro detuvieron a la mediática por robarse, según el informe policial, "dos quesos, dos ajos y tres edulcorantes" de un supermercado ubicado en la avenida Santa Fe al 900, a pocos metros de donde vive.

En las imágenes grabadas por un vecino se la ve esposada, y escoltada por muchos oficiales pertenecientes a la Policía de la Ciudad. "¿Me pueden soltar? No puedo respirar", decía Leevon mientras la conducían hasta un patrullero.

Kennedy salió de su casa para comprar en el comercio y varios testigos aseguran haberla visto robar y llamaron a la policía. Al revisarla, encontraron entre sus ropas los alimentos mencionados en el informe.

Esther Lilian Beatriz Fitzner, tal es su verdadero nombre, fue trasladada a la Alcaidía 8 bis, acusada de tentativa de robo. Pero el escándalo no terminó allí.

Tras ser liberada, participó de un móvil de "Los ángeles de la mañana" y negó el delito, asegurando que se trataba de una puesta en escena de la dueña del supermercado. Sin embargo, el programa realizó una investigación en la que varios vecinos dijeron que en el barrio no tenía buena fama porque ya había robado en varios locales

Un empleado de una farmacia expresó: "No la quieren acá porque buena vecina no es".

En su defensa, Esther describió: "Ustedes me conocen. Yo estaba en calcita corta, y nunca saldría así más lejos de la esquina de mi casa. Había bajado al kiosco que estaba al lado de mi departamento a comprar un chocolate. Estaba en la fila y viene y me atacan un hombre y una mujer y me muelen a palos. Al rato estaba rodeada de policías y a patadas en el cul... dentro de un patrullero".

"Yo no preciso dos quesos. Acá hay un ataque de ira de la esposa del gerente del supermercado que hace varios días me dice 'gringa de m...volvete a tu país'. Resulta que ahora ahora el tema no más decir 'negro de m...', ahora es 'cheta de m...'".

"Dentro de un patrullero me pasearon por ocho comisarías. Volvi a mi casa a las 12 de la noche siendo que esto fue a las 12 del mediodía. La tortura sufrida es lo más parecido que recuerdo a lo que pasó en la República Argentina durante la dictadura militar", sentenció.

Luego, Leevon se negó a hablar con Yanina Latorre y dijo: "No le voy a dar más cámara. Ella quiere salir en Bendita TV", dijo, y la panelista, junto a Cinthia Fernández, también en el piso, la trataron de ladrona y le pidieron que se haga cargo. La mediática se despidió llamándolas "con... sucias".

¡Mirá el video de la pelea!