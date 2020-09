La supuesta hija de John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe, Leevon Kennedy, quien sostiene que es clarividente y psíquica, volvió a ser noticia al hablar de Mariana Nannis y su uso de magias alternativas como la brujería y el vudú.

Durante su visita en el "El Run Run del espectáculo", programa que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica HD, la personalidad de la farándula argentina apuntó contra la ex mujer de Claudio Paul Caniggia: "Hace brujerías. Tengo la impresión que la usa. Estamos hablando de una mujer muy ambiciosa".

Leevon Kennedy habló sobre las brujerías que hace Mariana Nannis

"El vudú matá y eso no es invento mío. Es muy fuerte lo que digo yo. No se que rama del vudú usa, si la macumba brasilera u otra. El juguito de tanga no funciona, es una boludez. 'My mind is energy' (Mi mente es energía). Estoy en sinfonía con el universo. Mariana Nannis es perversa y vengativa", explicó la mujer.

Kennedy también reflexionó sobre la situación económica de la ex pareja: "Mariana siente desprecio por la Argentina mientras que no le paguen, mientras que no haya dólares. Hay muchos argentinos, que cuando hay 'money' (plata) en el país, se quedan, y cuando se vacía, se van a Europa. Para mi Mariana está en Argentina, en el campo. El Pájaro está en Puerto Madero, el Pájaro no vuela".

Leevon Kennedy se refirió a Mariana Nannis como "perversa y vengativa"

"Mariana no tiene ni idea de un buen trabajo de vudú y los años que tienen que pasar para poder quitarlo. Es muy difícil. Los que más sufren (la batalla mediática entre los padres) son los hijos, y la que realmente sufre es Charlotte. Es una chica muy sufrida, Alexander está más curtido. El es muy funcional al show, a pesar de tener los pájaros un poco volados", cerró el tema.

