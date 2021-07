Una vez más, Matías Defederico es protagonista de un escándalo por su polémico comportamiento. El futbolista subió un video a Instagram donde se lo ve manejando su auto con una de sus hijas a upa de alguien en el asiento del acompañante sin cinturón de seguridad y causó revuelo.

Según la ley, todos los menores de 10 años tienen que viajar en el auto trasero y en una silla de seguridad. Charis y Bella tienen 7 años y Francesca 6. Además de que la menor estaba en el asiento de adelante, a upa de otra persona y sin cinturón, su padre estaba utilizando su celular mientras manejaba, lo que también es ilegal.

El polémico video de Matías Defederico filmando mientras maneja con su hija en el asiento de adelante sin cinturón de seguridad:

Es por eso que Cinthia Fernández, su ex y madre de sus hijas, lo denunció. Además, al viralizarse el video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le pidió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se le suspenda la licencia de conducir.

Finalmente, las autoridades decidieron sacarle el registro por 180 días no sólo por incumplir las normas, sino porque además no aprobó la revaluación psicofísica para conducir.

En "Los Ángeles de la mañana", Pía Shaw reveló: "Le acaban de sacar el carnet de conducir al exjugador de fútbol Matías Defederico, y no podrá conducir por 180 días".

"Cosas gravísimas cometió. Una, una niña de menos de diez años no puede estar en el asiento de acompañante y sin cinturón de seguridad. Y segundo, mientras estás al volante no podés estar con el teléfono celular en la mano", detalló.

Además, Cinthia Fernández contó cuándo realizó la denuncia: "Un día y medio después de que salió el video hice la denuncia. Él me había denunciado por una pavada, entonces dije 'ah, sos vivo, yo también te denuncio'. Lo hablé pero es como hablar con una pared. Casi siempre la respuesta es una puteada de un lado o de un otro porque no hay buena relación. Cuando yo le expreso algo, por ejemplo esta situación, no me contesta".

La reacción de Cinthia Fernández luego de que le suspendieran por 180 días el registro de conducir a Matías Defederico: