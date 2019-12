A mediados de 2018, Laurita Fernández y Fede Bal terminaron su relación y desde entonces no volvieron a hablar. La ex pareja había comenzado su romance tras un escándalo entre el actor y Barbie Vélez.

Actualmente, él está soltero y ella de novia con Nicolás Cabré, sin embargo, la bailarina contó que le escribió un mensaje a su ex por el fallecimiento de su padre Santiago.

"Sí, hablamos. La verdad, yo no sé si en algún momento de calentura lo bloqueé o lo borré de WhastApp, pero no lo encontré en el chat. No sé qué pasó en algún momento de quilombo que no lo tenía o no sé cómo lo tenía agendado. Así que le escribí un mensaje directo por una de las redes sociales", reveló en "Los Ángeles de la Mañana".

Y agregó: "Quise estar presente de alguna manera. Él me respondió. Más allá de que Santiago era su papá, yo lo conocí y fue un hombre muy amoroso conmigo".

Esta semana, Fede aseguró en Involucrados que todas sus ex, menos Barbie Vélez, se habían comunicado con él tras el fallecimiento de Santiago. "El teléfono explotó; tuve 800 mensajes de WhatsApp, nunca me pasó algo así. La verdad que tuve el apoyo total, enorme, de gente que yo quiero mucho. También exnovias, exparejas de papá... Y sí, Laura me escribió", comentó.