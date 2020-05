Luego de que José María Listorti acusara de "machista" a Nicolás Cabré por haber, supuestamente, elegido a Tomás Fonzi como coprotagonista de Laurita Fernández en la serie "Inconvivencia", Mariano Hueter, autor y creador de la ficción, aclaró los dichos del conductor de "Hay que ver".

“Me molestó mucho que dijeran esto porque ponían a Tomás Fonzi en el lugar de que hay otro actor que decide si vos trabajás o no en una serie, y eso creo que desconsidera que Tomás es un gran actor y que es elegido por eso. Y por otra parte pone a Nicolás Cabré ante una acusación de ejercer violencia de género limitando a su pareja a trabajar o no con otro actor”, afirmó en diálogo con "Por si las moscas" en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y continuó: “Ni siquiera es una teoría esto que dijeron; me causó mucha gracia cuando ví los comentarios… Yo soy el creador y autor de la serie y la realidad es que la primera pareja eran Tomás Fonzi y Brenda Asnicar. Brenda a las pocas semanas no podía combinar por su agenda y pensé enseguida en Laurita. Pero Tomás estuvo desde un primer momento”.

Tomás Fonzi, Laurita Fernández y Mariano Hueter.

“Cuando se piensa un proyecto, uno se reúne con los actores para saber si coinciden las visiones sobre el proyecto, para saber si coinciden las agendas de rodaje y los actores. Con lo difícil que es organizar todos esos factores, pensar en que alguien de afuera decida con quién podemos trabajar o no, es ridículo. Es muy difícil que pase algo así con lo difícil que es armar elencos, hace parecer que nuestra industria es un circo, y que se hace así nomás”, lanzó indignado por las declaraciones de Listorti.

Para concluir, sostuvo que “a Nicolás no lo conozco, nunca tuve el placer de trabajar con él, pero no lo veo como un actor que limite y le ponga trabas a otro para trabajar. Tampoco creo que ese tipo de conducta exista, menos en el mundo de las miniseries”.

.

Sin embargo, eso no fue todo. La propia bailarina se hizo eco de las declaraciones de Hueter y expresó su parecer sobre este escándalo. "Gracias @marianohueter, una pena tener que explicar y aclarar algo así. Ni yo dejaría que condicionen mi trabajo, ni Nicolás lo haría. Tampoco la producción o el director dejarían que lo haga. Cuando tuve mi primera reunión me contaron que sería compañera de Tomás y que ya estaba confirmado", afirmó convencida en Twitter.