Laurita Fernández y Nicolás Cabré estarían en crisis. La bailarina y el actor protagonizaron este verano "Departamento de Soltero" en Mar del Plata y habrían finalizado la temporada con problemas de pareja.

Así lo informaron este martes por la tarde en "Intrusos": "El lunes 24 de febrero la fuimos a buscar para hacer el balance de la temporada. Ese día Laurita abandonó la sala corriendo con lentes en una situación que llamó la atención. Ella nunca tuvo este tipo de actitudes".

"La vamos a buscar el domingo y no nos quiso dar nota por cierre de temporada y no quisieron dar el por qué", continuó el cronista Gonzálo Vázquez.

Luego leyó un mensaje de una huésped del complejo donde los novios vivían: "Mi prima se quedó donde me quedé y me contó que la última semana se encontró con Laurita en el ascensor a la noche siempre sola. Una noche la vio con gafas, parecía estar llorando. Fue ese mismo día que no nos quiso dar la nota".

"La última vez que se los vio juntos en el complejo fue cuando estuvo Rufina, la hija de Cabré. Después nunca más. Y estamos al tanto de ciertas discusiones que tuvieron en su departamento", agregó convencido.

"El domingo Cabré salió de la sala y nos saludó. 20 minutos después que se fue, nos informan que Laurita no iba a hacer notas con nosotros. Laurita seguía en el interior del teatro mientras él se había ido. Y siempre se van juntos", sostuvo.

Por su parte, Marcela Tauro comentó que, según le informaron, Fernández y Cabré fueron el jueves al show de Ricky Martin y "ella estaba encapuchada". ¿Todo mal entre los tortolitos?