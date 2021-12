Hace unos días, Laurita Fernández salió a confirmar que se había separado de Nicolás Cabré. A pesar de estar atravesando un momento difícil. La bailarina brilló en la pista de "ShowMatch: La Academia" y reveló que volver a sus inicios la reconfortaba ya que era un lugar muy importante para ella.

Frente a esto, ella confirmó que no estaba más en pareja con el actor, pero Yanina Latorre contó detalles de su separación. "El motivo de la separación es que Laurita está aburrida. No tienen problemas sexuales, que está todo bárbaro, que se llevan bien, pero que es un pibe con el que no tienen intereses", dijo la panelista de "Los ángeles de la mañana".

.

Asimismo, siguió revelando más hechos que sucedieron en la pareja. "Ella es joven, quiere salir, tener vida social. La vida no es solamente tener pareja. Él es muy quedado, muy fóbico y siempre quiere estar encerrado", agregó la esposa de Diego Latorre.

Además, las "angelitas" hicieron un balance de la relación de los artistas y confesaron que siempre cortan por el mismo hecho. Ella quiere pensar en un futuro juntos, mientras que él está muy bien cómo están. Ante esto, Fernández dijo que está separación era definitiva luego de muchas idas y vueltas.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré actuando en "Sugar" donde se conocieron.

Además, las celebridades habían comprado una casa para irse a vivir juntos pero finalmente se la quedará la rubia ya que está a nombre de ella.