Tras la cancelación de "El Club de las Divorciadas", Laurita Fernández decidió tomarse unos días de vacaciones para relajar después de algunos meses de tensión. Sin embargo, Pampito Perello Aciar reveló que a su vuelta a la conductora de 30 años la estaría esperando Fede Bal para comenzar un nuevo programa de juegos.

El panelista de "Mañanísima", ciclo que conduce Carmen Barbieri, dio detalles del presente laboral del actor después de ser llamado para ser jurado reemplazo en "ShowMatch: La Academia".

"Yo estuve hablando y no solamente Fede va a recibir la propuesta para ‘Hogar Dulce Hogar’, de LaFlia, sino que tiene otra propuesta, para otro programa, de otra productora donde también trabajó. Que vos también trabajaste, que es la productora de ‘MasterChef’. Y aparentemente, hicieron una prueba, Fede gustó mucho. Ellos hacen pruebas todo el tiempo para distintos formatos, con distintos conductores", contó.

Fede Bal y Laurita Fernández... ¿posibles nuevos compañeros de conducción?

El periodista tentó a todos con algunas pistas: "Y están pensando en una dupla de conductores que sería una bomba. Lo de LaFlia si se da con Eugenia Tobal también es una bomba, pero esta conducción es una ultra bomba, estalla todo"

Por su lado, todavía sin saber la inesperada noticia, Barbieri se alegró por las propuestas de su hijo: "Me gusta que sea ultra bomba. Fede es muy popular y si el juego es popular está bueno".

"La dupla que podría llegarse a dar, para un programa de juegos, por la productora de ‘MasterChef’ sería Fede Bal y Laurita Fernández", expresó sobre la bailarina, quien se acaba de reconciliar con Nicolás Cabré.

"¿De verdad? ¿En serio? Me gusta mucho, la rompen. La rompían bailando, se llevaban genial. No tiene nada que ver, yo trabajé con mi ex y nos llevamos muy bien", argumentó la capocómica al recordar su trabajo con Santiago Bal, papá de Fede.

Fede y Laurita comenzaron su relación después de ser compañeros en "ShowMatch".

"Laurita termina ‘Divorciadas’ y ya quedaría libre, a Laurita le está yendo muy bien. Es excelente. Ellos terminaron muy bien, no tiene problema", cerró Pampito, por lo que Carmen les dio el visto bueno a este nuevo proyecto: "Ella es una muy buena persona y una gran profesional. La otra dupla me encanta también, pero esta sería increíble".

Además, el sitio "Teleavisador" puntualizó algunos detalles de esta producción inédita: "Mañana se graba el piloto de El Gran Juego De La Oca con Laurita Fernández y Federico Bal como pareja en la conducción".

"Es solo un PILOTO, por lo que la pareja definitiva de conducción NO ESTÁ DEFINIDA. Es producción de Kuarzo para el verano y se grabará en los estudios de las primeras temporadas de Masterchef Celebrity", concluyó el usuario sobre la ex pareja.

