Luego de tres años en pareja y tras superar algunas idas y vueltas, Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré a través de sus redes sociales. La bailarina se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores y sorprendió al contar que con el actor están separados desde hace más de un mes. "¿Seguís con Nico?", fue la pregunta de un usuario en las historias de Instagram y ella contó sin vueltas: "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos".

Pero la futura conductora de "El club de las divorciadas" luego contó más detalles acerca de los motivos que llevaron a la ruptura. Ángel de Brito habló con Laurita y en "Los ángeles de la mañana" contó que le dijo "que no quería hacer una tapa de revista diciendo 'Me separé' y por eso lo adelantó antes a los fans por las redes". "Yo le dije que esas tapas iban a estar pero lo que me dijo fue que no quería que la promoción del programa se mezclara con su vida privada", aclaró el conductor.

En cuanto a las razones de la separación, la ex presentadora del "Cantando 2020" aseguró: "Veníamos con muchas diferencias pero terminamos bien. Sentimos que lo mejor era tomar caminos diferentes", se sinceró con su colega: "Estuve muy triste cuando nos separamos. Pero ahora estoy bien, y puedo hablar". Por otro lado. allegados a la joven revelaron que ella no soportaba "los celos y reclamos" del actor.

.

Según fuentes consultadas por Paparazzi, Laurita "se veía algo agobiada por los celos y los reclamos de Cabré, a quien describen como un buen muchacho, noble, de corazón generoso, más amable de lo que supone su hosca imagen pública, pero muy decidido y muy firme en sus posturas". Además los roces de la convivencia habrían ayudado al desenlace de la relación ya que la joven es "desordenada y poco rigurosa con la limpieza", lo contrario a Cabré, que es una persona más estructurada con el orden dentro del hogar.

Cabré y Fernández se conocieron en 2018, cuando coincidieron en "Sugar" como protagonistas del musical que se presentó en calle Corrientes. En septiembre de ese año ella confirmó la relación: "No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo, sinceramente, al principio, lo vi como un compañero de trabajo", dijo sobre él. En la misma línea, manifestó que no estaba preocupada por el pasado amoroso del actor y que cada relación era un mundo distinto.

Otros tiempos: Fede y Laurita en la pista del "Bailando".

FEDE BAL, ¿EL RETORNO AMOROSO DE LAURITA FERNÁNDEZ?

"¿Alguna vez te sentiste realmente en calma en los brazos de una mujer?", preguntó Agustina Kämpfer a través de un vidrio que simula ser un espejo entre un invitado y otro el 18 de abril en "Podemos Hablar", el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. "No voy a decir quién porque la conocen, pero me sentí muy en calma, muy feliz", respondió Fede Bal. Y agregó: "Difícil de replicar esa sensación, pero sí, sentí calma en los brazos de una mujer y fui el hombre más feliz del mundo. ¡Qué linda pregunta!", cerró el hijo de Carmen Barbieri y, aunque no la nombró, fue una confesión dirigida directamente a Laurita Fernández.

.

Recordemos que Laurita terminó su relación con Fede Bal a fines de 2016 y él transitaba los coletazos de su ruptura con Barbie Vélez. La confirmación del noviazgo llegó un 6 de marzo de 2017 cuando la revista Gente los descubrió compartiendo un brunch en el restó Le Blé, de la esquina de Ciudad de la Paz y Rivera, en la Capital Federal. La noche anterior habían dormido juntos después de cenar en un lugar de Vicente López. "Veremos qué pasa. Nos merecemos una chance", decía Laurita. Ahora, muchos apuestan que Fede intentará nuevamente conquistar su corazón.