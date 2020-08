El lunes por la noche se produjo un tenso ida y vuelta entre Laurita Fernández y Nacha Guevara. Todo comenzó cuando la jurado del " Cantando 2020" se confundió el nombre de la ex pareja de la co-conductora y para aclarar su equivocación dijo que la bailarina tuvo una "larga lista".

Enseguida la artista le puso los puntos a la actriz y la desafió ante las cámaras. No obstante, en vez de alejarse del tema Laurita redobló la apuesta y salió a hablar en el ciclo de Ángel de Brito sobre lo sucedido. Al respecto advirtió: "Se equivocó, no le salió algo y quiso enmendar su error atacándome a mí, o haciendo un chiste que no fue chiste. La verdad que ya está, hay algunas cosas que las podés dejar pasar, pero hay otras que tampoco voy a dejar que me diga lo que se le canta. Menos de mujer a mujer. Hoy 2020 ese chiste no existe, no es una ofensa, pero querer usarlo como ofensa está mal".

.

"Me salió el Mataderos de adentro, '¿Qué le pasa?'. Me salió el barrio de adentro con todo, pero necesité acercarme para saber '¿de verdad me está diciendo eso?'. Cuando pidió disculpas dije 'sí', pero cuando tiró 'pero no tenés sentido del humor' dije 'bue.. pará'", continuó la ¿ex? de Nicolás Cabré.

A su vez hizo mención a las palabras de Agustina Agazzani antes de ser eliminada del certamen: "Que cualquier mujer que sienta que no da, o se sienta ofendida, lo diga. Empezar a tratarnos mejor", sostuvo Laurita, bancando lo que dijo la modelo.

"Hace diez años quizás me hubiese callado, me hubiese apichonado y me hubiese puesto mal en mi casa, pero hoy la verdad ya no tengo ganas de eso. Hay ciertas cuestiones que no están buenas dejarlas pasar y que está todo bien que se diga. Y que quede como en la pista de Showmatch, del Cantando se dice cualquier cosa", remarcó la presentadora. Y concluyó: "No sé, para mi no. Yo no tengo más ganas de permitir de que se diga cualquier cosa".