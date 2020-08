Luego de que "Intrusos" mostrara una llamativa foto de Laurita Fernández muy cerca de su ex Nicolás Cabré, la conductora del " Cantando 2020" fue interrogada por su compañero Ángel de Brito sobre la imagen y ella respondió: “Está bueno dejarse llevar”.

En medio de la repercusión que generó la postal y los rumores de reconciliación, la bailarina expresó: “Es más lógico que nos vean caminando juntos que en veredas opuestas. La verdad es que con Nico nos llevamos súper bien y hay mucho amor. Pero no estamos reconciliados… Qué se yo. El tiempo dirá”.

.

“Para reconciliarnos hay que hablar muchas cosas, tiene que pasar tiempo y todo de manera tranquila. La realidad es que tenemos cosas en común todavía y nos encontramos ahí. No es que…(sic) Aprovechamos a hablar”, continuó ante las cámaras de "Los Ángeles de la Mañana".

Luego explicó que se reencontró con el actor en el hogar que compraron en un barrio privado de Pilar: "Hacemos lo que hace todo el mundo, vamos, la mantenemos, charlamos. Pero nos vimos muy poco por toda la situación. Entonces, creo que los veo más a ustedes (los periodistas) que a mi familia. Es un contexto en el que no se puede solucionar nada ni pasar el tiempo que se debería. Pero dentro de todo tenemos muy buen vínculo, hay muchísimo amor y el tiempo dirá".

Laurita y Cabré volvieron a verse tras su separación.

Sobre si “está cerrada la puerta a una reconciliación” con Cabré, Laurita contestó: “No. Pero tampoco hay nada que hoy tengamos que definir o decidir. Creo que más claro que decir que es lógico que estemos caminando habla del buen vínculo que tenemos. De hecho, a este lugar en común que tenemos no iba hace mucho tiempo porque antes me hacía mal, me traía recuerdos que no tenía ganas de recordar, me hacía mal anímicamente. Pero pasó el tiempo, estuve mejor y hoy puedo ir a ocuparme de ese lugar también, que es importante. Los dos estamos con buena onda como para hacerlo”.