Obligada a hacer un paréntesis en su profesión debido a la pandemia ya que a los actores no se los considera trabajadores esenciales, Laurita Fernández debuta el lunes como la co-conductora junto con Ángel de Brito en el "Cantando 2020". En una nota en la revista Gente habló de la relación con su ex, Nicolás Cabré, y sobre todo del gran vínculo que entabló con Rufina, la hija de siete años del actor y la China Suárez.

"Nico es lo más y yo a su hija la extraño con locura; pero lo bueno es que los dos nos quedamos con lo maravilloso que vivimos", aseguró. También sostuvo que ya no ve a la nena. "Es una decisión de él como padre y la respeto. Me separé de él y de todo lo que tiene que ver con su vida. Uno se encariña con familia y amigos en común. Bueno, con su hija es todo eso por mil, porque la amo, porque es lo más y fue lo más conmigo. Yo convivía con ella, era parte de mi día a día", agregó la bailarina.

Consultada por si intentó seguir la relación con Rufina, explicó: "Me parece que está bueno no mezclar y no hacer un matete en la cabeza innecesariamente. Por ahí se lo toma súper relajado y entiende todo, mejor que los grandes, o tal vez no. Entonces, es preferible esto y por ahora quisimos que las cosas sean de esta manera".

Finalmente, sostuvo: "Me cuesta pero es súper entendible y me parece que es correcto. También es algo que tiene que manejar él como padre y esta es una decisión muy personal. Si me preguntás, a mí también me hubiera costado despedirme, así que quizá lo prefiero de esta manera. Sí me gusta saber que está bien, o de vez en cuando ver alguna foto en las redes, eso me pone muy contenta. Separarte del otro también es separarte de todo lo que tiene que ver con el otro. Son cosas que cuestan pero hay que pasarlas".

Durante la charla, Laurita contó que el deseo de formar una familia sigue vigente, pero que lo hará en el momento indicado con la persona que así lo sienta. "Antes me costaba mucho imaginarme en una relación a largo plazo, y esta fue la primera vez que sentí el deseo de ser madre. Fue algo que él me despertó, porque antes no estaba en el radar. Hoy que no estamos juntos ese deseo se mantiene. Me gustaría tener el día de mañana mi propia familia, convivir con alguien, cosas que no me imaginaba haciendo".