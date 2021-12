Laurita Fernández estuvo invitada al anteúltimo programa de "Los Ángeles de la Mañana", por lo que aprovechó para despejar algunas dudas sobre su presente. Si bien la entrevista pasó en un clima distendido, la bailarina se tuvo que someter a las preguntas del panel que atraviesa sus momentos finales como equipo.

Mientras se divertían recordando anécdotas con Ángel de Brito, Pía Shaw sorprendió con su pregunta a la bailarina. "¿Estás separada?", inquirió la panelista. "¿De quién?", exclamó la invitada. "¿No leíste los portales?", acotó Ángel. "De Nico, porque capaz que habían vuelto", retrucó la angelita. "Sí. Todo bien pero ya esta vez no vamos a volver, ya no", aseguró la rubia.

.

Inmediatamente Pía contraatacó: "¿Te escriben muchos candidatos?". La conductora sorprendió con su sinceridad por las propuestas que le llegan a través de sus redes sociales: "Por Instagram, deportistas y esas cosas, pero yo no le doy bola a eso. Me da mucha bronca porque veo mensajes, entro al perfil... ¡y tienen pareja!". De todas maneras, el conductor del ciclo de El Trece y Cinthia Fernández recordaron que a ella le sucede lo mismo con los atletas casados.

Otro de sus ex, Fede Bal, también fue eje de la charla. Cuando recordaron que el hijo de Carmen Barbieri se hizo un tatuaje de la boca de Laurita, esta explicó: "Yo me enteré en vivo y nunca lo conté. No estábamos en nuestro mejor momento y me chista, se corre la bata y me muestra el tatuaji ahí. Creí que era algo que se podía sacar". Además, lanzó un particular mensaje sobre la decisión de su antiguo novio: "Espero que no se arrepienta".