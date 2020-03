Los músicos hacen conciertos via streaming, y los bailarines, bailan. En pleno encierro, por cuarentena preventiva tas regresar de Estados Unidos, Laurita Fernández aprovecha para seguir haciendo promoción de marcas y no pierde el ánimo de hacer coreografías.

Es por ello que ahora subió un pequeño baile con la famosa canción de la película "High School Musical", "We're all in this togheter". Ayer, la actriz Ashley Tisdale, una de las protagonistas del filme, realizó parte de la coreografía original como un mensaje de apoyo por el estado de alarma mundial.

Por la viralización del video de Ashley, que tuvo muchas respuestas, incluso de otro de los actores del largometraje, en la web aparecieron muchos más que se animaron a practicar en sus casas los pasos de Ashley.