Tras varios indicios y rumores de reconciliación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré, Ángel de Brito, amigo de la bailarina, confirmó que la pareja había vuelto. Luego de tres años de romance y varias idas y vueltas, los actores apostaron nuevamente al amor después de su última separación que se supo en este año. Ahora se conoció la palabra más buscada: Laurita rompió el silencio sobre su reencuentro con Nico.

Todo comenzó en las redes sociales, luego de que una usuaria de Twitter comentara sobre un posible acercamiento: "Doblando la esquina de casa me choco con un flaco, dije 'qué fachero pero qué chiquito', era Cabré, y a media cuadra vive Laurita".

El jueves, la confirmación oficial la brindó De Brito, que a través de sus redes sociales, le respondió la consulta a un seguidor que preguntó por la vuelta de las figuras. "Sí", respondió el periodista sin dar vueltas.

En "Intrusos" encontraron a Fernández y a pesar de mostrarse molesta por tener que responder sobre el tema, finalmente brindó varias declaraciones. Cuando el cronista le preguntó si había vuelto con Nicolás, Laura dijo: "No tengo nada para decir de eso".

"No estoy enojada pero no tengo nada para decir de algo que yo no conté ni me muestro, no tengo por qué mostrar. No tengo nada que titular. El día que sienta que tengo que contar algo, lo contaré y cuando no, no", sostuvo la conductora de "El Club de las Divorciadas".

"No tengo drama en nada. A veces te ves forzado a tener que titular. Si no conté nada ni me mostré, es porque no. Mientras tanto no, estoy muy bien y tranquila. Las cosas se irán dando para un lado o para otro pero cuando yo sienta que es de una u otra manera, lo contaré o no", agregó Laurita.

Para finalizar con el tema, la bailarina manifestó: "Detesto ser autorreferencial, así que dudo decir algo en el programa en el que estoy trabajando, me incomoda y mi rol es otro ahí".

¡Mirá el video de Laurita Fernández cuando habló de Nicolás Cabré!