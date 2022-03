Mientras vive un exitoso presente laboral tanto en "Bienvenidos a Bordo" como en sus participaciones en la pantalla grande, Laurita Fernández tiene en mente uno de sus grandes deseos personales: ser madre.

La bailarina habló de su proyecto íntimo en diálogo con "Socios del Espectáculos". Todo comenzó cuando Paula Varela le preguntó si, tras su separación de Nicolás Cabré, había otra vuelta o si ya cerró las puertas con el actor.

"Mirá Paula, no te gustó el parecido que te hice", bromeó la presentara en referencia al segmento de "Parecidos" en "Bienvenidos a Bordo". Acto seguido, admitió: "No hay vuelta atrás y es una historia cerrada y terminada. Lo que no teníamos en común se resolvió en privado, es más, se había resuelto mucho antes de separarnos pero en un momento estuvo el plan de formar una familia".

.

"¿Te gustaría tener un hijo, está en tus planes ahora?", le consultó Graciela Alfano. Al respecto, advirtió: "Ahora no Grace, siempre me imaginé siendo mamá un poco más de grande, no me lo imaginaba a los veiti... o treina y de hecho no sucedió". "Tengo 31 y no tengo pareja, así que falta bastante, pero sí me gustaría", confesó la actriz

En cuanto a las posibilidades de volverse a enamorar, Laurita, quien semanas atrás compartió un críptico mensaje sobre el amor, declaró: "El viaje a Mendoza hice un click muy particular. Soy muy estructurada y metódica, bastante aburrida en un montón de cuestiones y me permití a salir con mis compañas a bailar y disfrutar. Tengo que salir y disfrutar más y no estar tan metida con el trabajo".