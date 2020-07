En medio de la cuarentena por coronavirus, Laurita Fernández y Nicolás Cabré se separaron. Luego de cumplirse más de tres meses de haber terminado la relación, la bailarina descartó por completo la posibilidad de volver a estar juntos.

Durante la temporada de verano, la ex pareja protagonizó la obra "Departamento de soltero" en Mar del Plata y parecía que su relación estaba más consolidada que nunca. Sin embargo, de nuevo en Buenos Aires y en convivencia por la pandemia, sorprendieron al revelar que el amor se había terminado.

.

Desde mediados de abril Laurita está soltera y ya no ve posibilidades de un reencuentro amoroso con su ex. Calentando motores para debutar como conductora en el "Cantando 2020" junto a Ángel de Brito, la artista explicó qué es lo que impide una posible reconciliación.

"Tuvimos una charla. Hay mucho amor, él es una persona que no dejo de querer de un día para el otro, cuando hablamos el amor no falta, pero él tiene otro proyecto de vida diferente. Él cambió su proyecto de vida por completo y yo no sé cuál es el mio. Pero no estoy dispuesta a amoldarme al de él", reveló contundente la bailarina.

La pareja protagonizó "Departamento de soltero" durante el verano (Pablo Villán/Crónica).

En comunicación con " Los Ángeles de la Mañana", el conductor le preguntó si "la posibilidad de volver está cerrada". Al respecto, respondió firme: "Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes. Antes estábamos en la misma sintonía, pero después de esta ruptura él cambió su manera de proyectarse a futuro y no estoy dispuesta a adaptarme a él".

En ese sentido, confesó: "Con Cabré fue con la primera pareja en proyectar cosas en serio, en grande. Armar mi propia familia... Y a futuro, ese proyecto, en mí, sigue estando".