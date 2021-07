Después de que muchos usuarios comenzaran a especular sobre una posible reconciliación entre Laurita Fernández y Fede Bal ya que compartió una inédita foto junto a su ex pareja en las redes, la conductora de " El Club de las Divorciadas" sorprendió al hablar del buen vínculo que mantiene con otro ex novio, Nicolás Cabré.

La bailarina visitó " Los Ángeles de la Mañana" y Ángel de Brito quiso confirmar si estaba soltera: "Está todo muy tranquilo, pero no hago nada tampoco para que eso suceda. Hago un mea culpa. Estoy en un momento que estoy bien así. No necesito. Estoy bien, creo que va a aparecer cuando tenga que aparecer. Tampoco soy mucho de las redes o de la virtualidad. Esto de conocer a alguien por Instagram o alguna aplicación, así que ya ahí me trabo un montón".

Ante este panorama, la angelita Mariana Brey le preguntó si seguía en contacto con Nicolás Cabré, con quien terminó su relación en 2021: "Sí, hablamos de vez en cuando. La mejor, re bien".

Planteada la posibilidad de reconciliarse, Fernández fue contundente: "No, no, pero la mejor". Después, la ex conductora del "Cantando 2020" dejó salir su lado emotivo al revelar que no vio más a Rufina, la hija de Cabré con la China Suárez: "No, pero la veo en las fotos que sube la China y la veo hermosa. Sé que está muy bien".

Laurita tenía una gran relación tanto con Nicolás Cabré como con su hija Rufina.

Además, la bailarina se refirió a la casa que habían comprado juntos como proyecto a futuro pero que terminó en su poder: "En la primera separación dijimos no da seguir con un proyecto tan grande en común juntos, si la relación no está cien por ciento bien. Y arreglamos todo entre nosotros. Por eso le terminé comprando su parte. Por eso cuando decían que me regaló una casa, no chicos, ¡ojalá! Bienvenido sea, pero no".

