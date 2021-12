Laurita Fernández pasó por "Los Ángeles de la Mañana" a poco tiempo de terminar su relación con Nicolás Cabré de forma definitiva. Además de preguntarle por su reciente expareja, Ángel de Brito y las panelistas del ciclo le recordaron su tiempo como dupla de baile con Fede Bal, con quien también estuvo de novia.

Al principio Pía Shaw le consultó cuál fue la parte más difícil de ese proceso a nivel mediático. "En las primeras galas de un año en el que nos habíamos peleado, que habían insistido un montón para que estemos. Yo siempre quería estar, porque era un lugar que a mi me encanta, pero era muy difícil trabajar con él", respondió.

En ese sentido, dio detalles de esa época que fue muy tensa para ella: "Yo estaba odiada con él. Me iba llorando de las galas. Después nos arreglamos pero la pasé raro". Además, al mencionar lo mucho que la prensa los perseguía, la actriz señaló una actitud de su excompañero de baile con la que no estaba cómoda.

Laurita Fernández fueron campeones del Bailando por un Sueño en 2015.

“Él siempre tenía tendencia a contar las cosas pero uno lo manejaba como podía. Me hubiese gustado que algunas cosas no las cuente pero bueno, cada uno hacía lo que podía y quería. Yo también lo conocí de esa manera, no voy a renegar de cómo era”, explicó.

Mirá lo que dijo Laurita Fernández sobre Fede Bal