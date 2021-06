Laurita Fernández está al frente de “El Club de las Divorciadas”, el nuevo programa de las tardes de El Trece. Si bien tuvo su estreno hace dos semanas, Fernando Piaggio mencionó una información exclusiva de “ El Run Run del Espectáculo” acerca del futuro cercano del show. La conductora habría recibido una noticia poco agradable por parte de las autoridades del canal.

El conductor reveló la advertencia que recibió la modelo a pocos días de comenzar con la emisión del programa. “Le manifestaron a Laura que si su programa no llega a los 5.5 puntos de rating como mínimo, tienen los días contados”, comentaron en el panel.

.

Piaggio recordó una declaración que le resultó llamativa por parte de la ex pareja de Nicolás Cabré: “Hubo una nota que me llamó la atención en la que ella decía que no iba a pensar en el rating. Si estás en la televisión, tenés que pensar en el rating porque lo van a pensar los directivos y aquellos que dan la orden”.

Los números no han acompañado el inicio del ciclo que conduce Laurita. “El programa está haciendo entre 3.8 y 4.1 puntos de rating y atención que “Super Super”, el programa de José María Listorti, empezó muy bien y se está acercando al piso bajo que tiene Laurita Fernández”, revelaron.

¡Mirá lo que dijeron sobre Laurita Fernández y el futuro de "El Club de las Divorciadas"!

Las señales en los primeros días que se emitió “El Club de las Divorciadas” eran positivas. El programa alcanzó picos de 5.9 puntos de rating pero comenzó a bajar notablemente.