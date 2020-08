El lunes a la noche se vivió un tenso momento en el " Cantando 2020" que incomodó tanto a los implicados como a los televidentes. Laurita Fernández y Nacha Guevara protagonizaron un fuerte cruce luego de repudiables comentarios de la jurado.

Nacha le dio la devolución a Cachete Sierra y le dijo que esperaba que su performance le generara más entusiasmo. "Ay pero ellos no tienen la culpa", intervino Laurita y la cantante se sacó.

"¿Quién habló de culpa aquí? No saques de contexto. ¿Qué sos? ¿La madrina de él?", disparó la jurado y Laurita contestó nerviosa: "Quise colaborar con ellos, porque no tienen la culpa de ser los últimos…".

"Pobre Mariano, ¿cómo hace para hacerte callar?", lanzó Nacha confundiendo el nombre de Nicolás Cabré, novio de Laurita.

"¿Qué Mariano?", preguntó la conductora y la cantante contestó: "Tu novio". Luego de que Ángel de Brito le explicara que su novio no se llamaba Mariano, la jurado arremetió: "Ah, Nico. Me confundí con el anterior".

"Lo que pasa es que es larga la lista...", agregó y terminó de desencajar a Laurita, quien se puso seria y se acercó varios pasos. "¿Lista de qué? ¿Perdón? ¿Larga la lista de novios? Depende de quién. Me pareció un poco despectivo. La verdad que no tiene nada que ver", contestó. Nacha, nerviosa, le dijo: "Pensé que tenías sentido del humor".

"No me pareció gracioso. En todo caso, me pareció bastante desubicado", concluyó tajante la conductora.

