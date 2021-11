Laurita Fernández y Nico Cabré se separaron al comienzo de la cuarentena. Al cabo de unos meses se reconciliaron, se volvieron a pelear y recientemente se descubrió que viven intensamente, por tercera vez, un romance. Como la pareja efrenta rumores de convivencia y un posible embarazo, la bailarina hizo fuertes declaraciones sobre su presente amoroso,

Fue en agosto de 2021 cuando fueron captados por cámaras y hace unas semanas confirmaron que estaban juntos nuevamente.

En una entrevista, Fernández habló por primera vez de Cabré: "Con Nico está todo perfecto, estamos tranquilos y disfrutamos de unas mini vacaciones. La verdad que todo muy bien, felices".

También se refirió a los rumores de que estaría en la dulce espera, ya que recientemente La Pavada de Diario Crónica informó que ella tiene ganas de convertirse en madre. "Todo el tiempo se habla de que estoy embarazada. Subo una foto a redes y me dicen 'tenés panza de embarazada'. Pero cero, la verdad que no. Ya llegará el momento, por ahora no", expresó a al portal PrimiciasYa.

.

Finalmente, habló de su programa, "El club de las divorciadas", ciclo que condujo por poco tiempo por bajo rating. "Fue divina la experiencia. Fue de aprendizaje, de crecimiento. De hacer algo distinto a lo que yo venía haciendo que era entretenimiento. Estuvo bueno atravesar eso, un magazine diario y en vivo, los contratiempos que tuvimos con un equipo divino que tuvimos", concluyó.