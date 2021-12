Desde hace un tiempo los rumores de separación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré no paraban de crecer. Por un tiempo, ellos decidieron callar y no seguir alimentando todo lo que se estaba diciendo sobre la pareja en sí. Pero, finalmente la bailarina decidió hablar y confirmar su separación con el actor.

La rubia habló con Teleshow y dijo con un poco de tristeza: "Estoy bien, bueno, atravesando un momento pero muy bien. Estoy sola en este momento, pero la verdad es que esto es muy reciente". A pesar de la ruptura, la ex novia de Federico Bal no para de trabajar.

El viernes 10 de diciembre, "ShowMatch: La Academia" finalizó su temporada y contó con varios artistas como parte del show, entre ellos Laurita. Allí la artista se lució en la pista y brindó un músical que dejó a todos con la boca abierta. Acompañada de su amigo Mati Napp disfrutó en el piso que tantas alegrías le dio.

Frente a su malestar por la separación y su vuelta al programa de Marcelo Tinelli, expresó: "El haber hecho la apertura de la final de ShowMatch y haber ensayado, el engancharme de vuelta con el baile, me conectó con cosas lindas y me hizo muy bien".

Laurita Fernández en la final de "ShowMatch: La Academia".

Por el momento, el papá de Rufina no dijo nada al respecto. De todas formas, él siempre fue de un perfil muy bajo y no le gusta dar notas. Finalmente, ella agradeció el espacio que le dio el ex presidente de San Lorenzo de poder mostrar su arte una vez más en su programa.