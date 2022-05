Después que se conociera que Fede Bal había sufrido un accidente en Brasil durante el rodaje de su programa de viajes, "Resto del Mundo", todos los espectadores y fanáticos quedaron completamente shockeados al ver las imágenes que se emitieron en el ciclo.

Si bien el ex participante de "MasterChef Celebrity" estuvo acompañado en todo momento por su mamá, Cármen Barbieri, y su novia, Sofía Aldrey, a quien le pidió casamiento bajo el efecto de la morfina, el sufrimiento fue mucho.

.

En ese sentido, Laurita Fernández, su ex pareja, reveló en "Intrusos" que decidió comunicarse con el actor para darle sus buenos deseos pero que no pudo ver las imágenes del accidente: "No, no pude. Me parecieron fuertísimas. Vi (el video) en las redes y en un momento atiné a apretar el botón y poner play, pero dije 'ay, no, no puedo'".

Y cerró sobre la actitud de su ex: "A Fede lo noté muy positivo, y me alegra que tenga esa actitud. Siempre es mejor afrontar todo así. No siempre es fácil. Lo más lógico sería bajonearse o ponerse mal, y a él lo noto con una actitud muy genial frente a estas cosas y supongo que eso lo va a ayudar a ponerse mejor y más rápido".

¡Mirá lo que dijo Laurita Fernández sobre el accidente de Fede Bal!