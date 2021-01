Luego de superar la fuerte crisis de pareja que los llevó a la separación, Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron a apostar por el amor y despidieron el 2020 más juntos que nunca. Ahora, con un nuevo año, recargaron sus energías y apuestan por todo.

Sin embargo, la bailarina, quien reemplaza a Ángel de Brito en la conducción de "Los Ángeles de la Mañana", contó que este verano decidió junto al actor no irse de vacaciones. En medio de la pandemia de coronavirus y los nuevos picos de contagio, la joven contó que prefiere no exponerse.

"El virus ya está en todos lados y uno toma las medidas que hay que tomar. Yo, desde el momento cero, traté de no relajar", reveló durante un móvil con "Hay que ver". Además aseguró que el papá de Rufina tomó la misma postura: "Nico coincide en esto de no irnos y no exponernos al pepe. Si vas en avión, también te exponés. O si te agarra en otro lugar y estás afuera de tu casa".

.

Y consideró: "Sé que es un bajón. A uno le dan ganas, pero es algo de lo que podemos prescindir tranquilamente. No nos vamos a morir si uno no se va de vacaciones y te quedás en el balcón tomando unos mates".