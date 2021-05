Hace unas semanas, Fede Bal estuvo como invitado en "PH. Podemos hablar" y allí hizo una declaración de amor para una de sus ex. Si bien no dio su nombre, se comenzó a rumorear que se trataba de Laurita Fernández. Días después, la bailarina anunció que estaba separada y, ya sin compromisos, fue consultada por los dichos de su ex.

Durante la sección de "Frente a frente", que se hace en el ciclo de Andy Kusnetzoff en la que dos invitados deben hacerse preguntas íntimas que no pueden evadir, y Agustina Kämpfer le consultó si alguna vez se sintió realmente en calma en los brazos de una mujer.

Fede respondió escuetamente que sí, y luego agregó: "No voy a decir quién porque la conocen, pero me sentí muy en calma, muy feliz. Difícil de replicar esa sensación. Pero sí, sentí calma en los brazos de una mujer y fui el hombre más feliz del mundo".

Días después, Laurita confirmó que lleva un mes separada de Nicolás Cabré, con quien estuvo en pareja durante tres años. Y por la casualidad temporal entre la declaración y su ruptura, muchos comenzaron a preguntarse si estaba sucediendo algo entre ellos.

En nota con "Intrusos" le preguntaron a la actriz sobre los dichos de su ex y se mostró agradecida: "No dijo nombres, y si hubiese hablado de mí, fue divino lo que dijo. Se lo agradezco".

"Está buenísimo saber que le hiciste bien a alguien, que les quedó un buen recuerdo. No soy de decir ‘nos separamos con amor’, pero las veces que me he separado, después de un momento de tensión, tuve una buena relación. En el caso de Fede fue así: todo súper bien”, cerró.

