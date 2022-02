Laurita Fernández se encuentra viviendo un gran momento laboral con su éxito como conductora en "Bienvenidos a Bordo" y su próxima película junto a Benjamín Vicuña, "S.O.S. soy papá".

Sin embargo, muchos fanáticos de la bailarina se preguntan cómo se encuentra Laurita disfrutando de su soltería y juventud, después de haber terminado su relación con Nicolás Cabré hace tan solo unos meses.

En ese sentido, la ex presentadora de "El Club de las Divorciadas" dio una entrevista en Agarrate Catalina, el ciclo que Catalina Dlugi conduce por La Once Diez, y analizó sus noviazgos tanto con el ex de la China Suárez como con Fede Bal.

Laurita Fernández habló de sus relaciones con Fede Bal y Nicolás Cabré.

"A Fede lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles. De ahí a volver a ser pareja, nada que ver. Todos pasamos por momentos de calentura y enojos en cualquier ruptura", expresó respecto el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

Sobre sus rupturas, la mediática agregó: "Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien. Creo que el otro también se queda con lo bueno mío. Hemos agotado todos los recursos y cada uno entendió que no era por ahí. Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era. Yo no me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado".

Además, Fernández se mostró muy animada por ver la obra de teatro de Cabré, "Me duele una mujer": "Sí, ¿por qué no? Claro que lo iría a ver. Es una obra muy linda. No sé si estaré invitada, supongo, me encantaría porque a mí me gusta mucho ir al teatro".