En " Los Ángeles de la Mañana" hablaron del desempeño de Laura Novoa en el " Cantando 2020" y no tuvieron piedad al cuestionar las buenas notas que suele recibir la actriz por parte del jurado.

"¿Por qué le chupan tanto las medias?", preguntó picante Yanina Latorre y el conductor, Ángel de Brito, aprovechó la oportunidad para aclarar que nunca le gustaron las performances de Novoa. "Para mí al jurado le desconectan los auriculares cuando canta Laura Novoa, porque no puede ser...", lanzó.

Y continuó: "A mí me encanta que venga a la pista... Y le agradecemos aunque no sea La Voz, porque venía de Dulce amor, tampoco venía de las mejores series del mundo". "Canta mal. Le tienen que poner bajas notas. Jey Mammon es Luciano Pavarotti al lado de ella", arremetió sin filtro el periodista.

"Es culpa del jurado (que tenga alto puntaje). No sé qué les está pasando. Es rara Laura, es ver como una cosa rara ahí... Es tímida", cerró categórico.

Enterada de las fuertes declaraciones del conductor, Laura se sinceró y manifestó: “Ángel es bravísimo. A veces lo vivo bien y a veces mal el tema críticas. Estoy tratando de aprender el código. Yo soy una laburante en todo y me gusta aprender. Ahi viene una cosa muy bella que me dijo Nacha Guevara la primera vez cuando yo entré, después me mató durante las otras porque no soy la preferida del jurado. Estuve en todas las rondas y ya fui al teléfono. Siempre tengo puntaje bajo, lo tomo con alegría pero no es que me regalan mucho los puntos. Esto no es la voz y que vamos a salir a hacer el disco, hay muchos que están aprendiendo a cantar igual que yo”.

“No me siento la favorita del jurado, si fui al teléfono hace dos semanas. Fui a la sentencia y volví a cantar, cambié todo el look pero igual me mandaron al teléfono. Me dicen cosas lindas porque yo también les digo cosas lindas, quizás esta semana me quieran un poco más porque ven el esfuerzo o el progreso o vaya a saber“, explicó.

Por otro lado, se refirió a las repercusiones que se generaron tras el cruce que protagonizó con Oscar Mediavilla en una de las últimas galas. Al respecto sostuvo: “Me parece que estuve bien con lo que le dije a Oscar. Fue muy encontrado. Hay gente que me dijo que bueno lo que dijiste y otra gente que no. Yo siempre he trabajado para que los artistas seamos los más humanos posibles. Esa cosa que al artista le pasa otra cosa que a la gente común siempre he peleado. Me pareció importante decir que estoy contenta haciéndolo pero estoy ahí por el laburo. En este momento tenemos que reconstruirnos, hay mucha gente haciendo barbijo y buscándole la vuelta a esta situación pandemica”, declaró en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

Y agregó convencida: “Yo no lo sentí agresivo de parte de Oscar. Siento una empatía por él. Yo vivo en un frasco igual. Yo trato de ver todo lo positivo. En general no veo los programas de la tarde. Desde la base que lo dijo él no lo tomé para nada mal. Me pareció que estaba bueno el pie que me dio para poder plantarme y contar esto. Hay muchas mujeres que se pueden sentir identificadas”.