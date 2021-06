El domingo, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza, se realizó un acto homenaje a las víctimas del coronavirus en Argentina. La actriz Laura Novoa fue la encargada de conducir la ceremonia en el Centro Cultural Kirchner.

Su participación generó controversia en Twitter, donde comenzaron a especular cuánto habría cobrado la artista para realizar el trabajo. Algunos señalaron que le habían pagado 475 mil pesos por su participación.

Sin embargo, Novoa salió a desmentir la información y blanqueó cuál fue su sueldo. "Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10% de lo que se está diciendo. Además, al ser un trabajo actoral, el pago lo depositan a través de la Asociación Argentina de Actores, pueden verlo ahí. Sé que es poco pero fue un honor que piensen en mí y sea este mi primer paso como posible conductora", reveló en diálogo con "Los Ángeles de la mañana".

Cuando le pidieron que amplíe su declaración, la actriz contestó: "Por un lado no puedo hacer la nota porque filmo y la empresa para la que estoy trabajando no me permite hacer entrevistas. Igual les agradezco el espacio que me están ofreciendo para aclarar que es falso que yo haya cobrado ese dinero que figuraba en las redes".

En su cuenta de Instagram, Laura compartió imágenes del acto y escribió: "Aquí algunas imágenes del día de hoy. Me sentí honrada por haber sido convocada para conducir el acto de homenaje a las victimas fallecidas por Covid-19", arrancó diciendo. Y continuó: "Fue un acto plural desde el punto de vista político, religioso y cultural, en el que participaron las autoridades de todas las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

