Luego de revelar que padeció violencia de género de parte de su ex Matías Defederico, Cinthia Fernández arremetió contra el colectivo " Actrices Argentinas" por no recibir apoyo de su parte tras su grave denuncia pública. Enterada de las duras críticas de la bailarina, Laura Azcurra le respondió con los tapones de punta.

La panelista disparó en "Los Ángeles de la Mañana" que las mujeres que integran la agrupación son "artistas K". Ante la polémica definición de la angelita, Azcurra no se quedó callada y defendió a sus compañeras: "Eso es erróneo".

Y explicó: "La colectiva es multipartidaria. Hay compañeras que sí militan en espacios partidarios pero de forma individual. La colectiva es neutral en ese sentido". "También es interesante que viniendo de diferentes espacios, esa transversalidad hace que podamos ponernos de acuerdo en muchísimas cosas y crecer juntas, eso es lo más rico de todo esto", destacó en diálogo con Juan Etchegoyen para "Mitre Live".

" Actrices Argentinas" brindó una conferencia para anunciar las novedades sobre la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés (Fernando Pérez Re/Crónica)

En la misma línea, la ex conductora de "Pura Química" aclaró que ella sí está detrás de varias causas como "la ecológica, pasando por la lucha por la Ley de Interrupción del Embarazo". Pero consideró que "no está bueno estigmatizar a nadie. No es positivo ni juzgar ni prejuzgar como en este sentido…'Todas son…' No, no todas". "No me gusta que se hable así porque se entiende erróneamente", acotó molesta.

"Lo lindo de esta Colectiva justamente es que respetamos y podemos trabajar en el ejercicio del respeto de lo que cada una siente y le apetece reproducir, compartir y militar", reflexionó Azcurra. Y cerró: "Creo que tenemos que elevarnos un poco en eso y empezar a trabajar de forma mucho más trasversal. Hacemos un laburo fuerte para no estar inclinadas para ningún lado, no depender de ninguna bandera partidaria".