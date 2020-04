Por la pandemia de coronavirus, el estreno de " Casados con Hijos" en el teatro fue suspendido hasta enero del próximo año, pero aún no están confirmados todos sus protagonistas. En las últimas semanas, se conoció la baja de Érica Rivas en la piel de María Elena Fuseneco y también se filtraron las razones por las cuales la productora decidió no contratarla.

Luego de un duro comunicado de la actriz en el que explica que ella no renunció al papel sino que le comunicaron que no iba a participar de la obra, salieron a la luz los motivos de los autores para finalmente no convocarla.

Uno de los personajes más queridos.

"Ella estaba enfrentada con los autores. Comenzaron los problemas cuando les pedía cambios en el guión y quería instalar como guionista a Malena Pichot para que ponga chistes feministas en la obra", reveló Rodrigo Lussich en "Intrusos" y agregó: "Le dijeron que es un formato vendido de Sony, que está autorizada determinada cantidad de gente, los guionistas son Diego Alarcón y Axel Kustchevasky, y que Malena no podía entrar".

El periodista enumeró cinco razones de la baja de Rivas referidas a condiciones y comentarios que no les gustó a los autores ni al resto de los protagonistas, entre ellos, Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis, y Luisana y Darío Lopilato.

"Es humor de cuatro grado", habría dicho la actriz en cuestión según el periodista y la frase "enloqueció al elenco". "Fue su textual, minimizando el humor con el que cuenta 'Casados con hijos'", completó.

Además incluyó una crisis sobre los spots publicitarios y detalló: "Fue a fin de año, cuando ya se supo que la cosa venía muy negra. Cada actor tenía que grabar su spot para radio a expensas de RGB, la productora de Gustavo Yankelevich, que lleva el proyecto. Ella decía que no quería grabarla porque uno de los spots tenía un chiste sobre los veganos".

Recordó también la visita de todo el elenco al programa de Susana Giménez, en la que ella no participó. "No pudo porque se fue de vacaciones a Brasil, coincidía con su cumpleaños, estaba en Brasil", comentó el panelista.

La obra fue promocionada con el elenco original.

Por último relató: "En la producción y el elenco llamó la atención la actitud de Érica porque conocían un antecedente. Cuando se bajó de la gira española con Ricardo Darín tras pelearse con él, los actores del elenco recibieron la información que ella le exigió a Lino Patalano, productor de 'Escenas de la vida conyugal', 40 mil euros por lucro cesante. Eso no le gustó al elenco. Dijeron '¿se sube a esto para después reclamar y no hacerlo?'. Por eso la bronca de decir 'me echaron por WhatsApp, yo no me bajé'".