"No estoy sola. Estoy en una relación. Estoy muy bien", confesó Julieta Prandi en "Estelita en casa", el ciclo de Jey Mammón. Pero generó gran intriga al no querer revelar el nombre de su nueva pareja ni tampoco responder si estaría ligada al mundo de la música: "No voy a contar nada de eso".

Aunque evitó dar demasiados detalles sobre quién es su nueva media naranja aseguró que se conocieron a través de las redes sociales. FInalmente, Guido Záffora reveló en "Intrusos" que su novio sería Emanuel Ortega.

.

Además de algunos intercambios de "me gusta" en Instagram, los tortolitos pasaron juntos el último fin de semana en la casa de campo de la familia Ortega en Luján, según confirmó la revista Gente. Su escapada en plena pandemia de coronavirus no deja lugar a dudas de su noviazgo.

"Salen hace un tiempo largo, desde que arrancó la pandemia, muy clandestinamente", aseguró a la revista una persona allegada a los tortolitos.

Después de su tormentoso divorcio con Claudio Contardi marcado por fuertes denuncias de hostigamiento y violencia, la modelo no cerró las puertas al amor.

En búsqueda de una nueva relación estable, durante el verano tuvo un breve romance con el músico de "Airbag" Guido Sardelli. Luego se la vinculó con Lisandro Aristimuño, pero los trascendidos no prosperaron.

Mientras que el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar regresó de Miami y se instaló en la Argentina donde desde hace cinco meses habría entablado una relación con Prandi. El compositor es padre de dos hijos, fruto de su relación con Ana Paula Dutil de quien se divorció a fines del 2018.