Este sábado, Tini Stoessel confirmó su separación de Sebastián Yatra. La noticia no sorprendió porque hace un tiempo comenzaron a sonar fuertes rumores de crisis entre los tortolitos, quienes estaban separados por la cuarentena por el coronavirus. Si bien ellos lo habían negado, la verdad salió a la luz.

Yatra desde su hogar en Colombia lanzó el mismo comunicado que la joven cantante: "Hola queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón".

Aunque Tini y Sebastián no son los únicos que decidieron romper su relación en medio del confinamiento. La semana pasada, Sofía "Jujuy" Jiménez había contado que se separó de Juan Martín del Potro por falta de comunicaciòn en la pareja.

Sin embargo, sus palabras no conformaron y salieron versiones de que el tenista se mensajeaba con su ex, Jimena Barón. Tras las repercusiones, la cantante recogió el guante y lo negó por completo, pero además contó que se comunicó con Sofía para aclararle que ella no tuvo nada que ver en su ruptura.

Por otro lado, se encuentran Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Los actores se mostraban felices en los eventos y ella se encargaba de subir fotos románticas junto a él en sus redes, pero cuando comenzó la cuarentena todo comenzó a desmoronarse.

La bailarina se mudó unos días a la casa del artista porque tenía un caño roto, pero según trascendió los chispazos entre ellos fueron más fuertes ya que estaban bajo el mismo techo y ella decidió volver a su departamento.

Luego de que saliera a la luz que la pareja había llegado a su final, la actriz lo confirmó y contó: "Estamos desencontrados".

Sin dudas, la distancia y el tiempo a solas hizo que muchos famosos reflexionen sobre el amor y sus relaciones.