Los nervios y la mala elección del tema musical le jugó una mala pasada al participante de " La Voz Argentina", Ignacio Sagalá, y no logró pasar a la ronda siguiente porque ningún coach se dio vuelta. Sin embargo, Lali, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky, se mostraron sumamente arrepentidos cuando el joven cordobés cantó a capella.

Sagalá eligió la canción "Los sonidos del silencio" de Simon & Garfunkel, y si bien el jurado destacó que tenía "linda voz", eso no fue suficiente. A pesar de su negativa, Mau Montaner le pidió que entonara otro tema.

El joven comprendió la devolución del jurado y se fue a su casa sin pasar de ronda.

Para esta ocasión, el cantante amateur eligió "Hello" de Adele. Instantáneamente, los cinco coach quedaron sorprendidos por el talento oculto de Ignacio. Inclusive, Lali comenzó a enojarse consigo misma: "Yo tuve una intuición, sentí que debía darme vuelta pero no lo hice y eso me mató".

"Tu te mereces una disculpa", expresó Ricky y La Sole se sumó al descargo. Por su parte, Ricardo Montaner sugirió que la elección del tema fue errada: "Elegiste una canción equivocada que no nos permitió encontrar esto que encontramos con el tema de Adele".