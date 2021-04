La muerte de Mauro Viale conmovió a todo el país ya que era una de las figuras que más se cuidaba contra el coronavirus y era considerado como uno de los últimos apasionados del periodismo en el medio. Muchas figuras lo despidieron en las redes, pero Luis Ventura quiso dedicarle unas palabras en América TV, el canal que los vio crecer.

“Todas las tardes, mientras ustedes estaban en el aire, yo pasaba para cambiarme para ir a lo de Fantino y antes de subir hacía la parada con Mauro…”, comenzó Ventura en "Intrusos" antes de pausar para evitar las lágrimas.

Viale murió a los 73 años a causa del coronavirus.

“Discúlpenme si me quiebro... porque para mí… He llorado mucho, es un momento muy sensible porque yo lo quise mucho. Fue un maestro para mí. Y para mí, volver a este estudio me hiere más la sensibilidad. He rechazado muchas notas porque no quiero aparecer llorando en todos lados, pero no puedo terminar porque la espera de 10 minutos en ese sillón y en el de al lado había un ramo de flores... Fue mortal, era como un mensaje tremendo”, relató el periodista sobre su histórico compañero en América TV.

.

“Para mí, Mauro se murió porque no le creía al positivo que llevaba adentro y él quería volver a laburar, como volvió a laburar cuando de ´Polémica en el bar´ nos retiraron a él, a Chiche Gelblung y a mí por ser grupo de riesgo. América con total lógica y queriéndonos cuidar”, dijo tras referirse a las medidas de prevención que instauró la señal y la tenacidad del fallecido conductor.

“Él se fue a buscar especialistas, infectólogos para que le digan que él podía enfrentar al coronavirus. Se pasó un año enfrentándolo en el aire, porque le hizo pito catalán a América y siguió laburando. Yo me quedé en mi casa, acatando como correspondía. Él desafió a la adversidad, a la enfermedad, a la pandemia. Él quería laburar. Fue un maestro”, recordó el periodista y agregó que “estuvieron peleados con un juicio de por medio”.

Ventura no aguantó las lágrimas por su compañero.

“En su momento nos juntamos y aclaramos los puntos como teníamos que hacer, porque nunca hubiera movilizado una energía para joderlo porque para mí era un maestro. Era un tipo que estaba haciendo radio en Radio Provincia y me llamaba a las 7 de la mañana. Yo ponía el despertador y despertaba a toda mi familia para poder atenderlo todos los sábados. Y muchos puteaban en casa por el despertador que yo ponía, porque lo sentía un groso de los que ya no hay”, cerró Luis Ventura sobre la pasión de Mauro Viale.

¡Mirá el descargo de Luis Ventura sobre la muerte de Mauro Viale!