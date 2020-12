La vida privada de Claudia Villafañe siempre fue un tema de interés en los medios y desde la muerte de Diego Maradona y su participación en "MasterChef Celebrity", incrementó aún más.

Ahora se conocieron imágenes de la lujosa propiedad de Tigre, en el Barrio Náutico Albanueva, uno de los sectores más exclusivos de Rincón de Milberg, en la que vive la madre de Giannina y Dalma Maradona.

La vivienda se encuentra frente al río y cuenta con grandes y espaciadas habitaciones con inmensos ventanales desde los que se ven espectaculares paisajes. Además hay una cocina totalmente equipada diseñada por la propia propietaria.

La empresaria suele cocinar con sus hijas en la cocina que diseñó.

Por su parte, Villafañe suele reservar su intimidad en sus redes sociales y son pocas los posteos que realiza de su mansión. Aún así, los pocos que hizo fueron suficientes para ver el interior de su casa.

Así es el interior de la casa de Claudia Villafañe.

El martes por la noche se vivió por Telefe el regreso de la empresaria a "MasterChef Celebrity" tras la muerte del Diez. Esa noche se emitió la grabación de la vuelta de la concursante y se vivió un momento emotivo en el piso.

"Antes de arrancar la competencia de hoy quiero recibir a Claudia Villafañe. Faltó dos galas a este programa pero hoy regresa", señaló el conductor Santiago del Moro.

Al respecto, la participante del reality expresó: "Creo que me va a hacer bien esto porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá. Y sé que esto me va a hacer bien, me va a distraer. Por supuesto que voy a estar apoyando a mis hijas, pero desde un costado como siempre, que es lo que corresponde".