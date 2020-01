Tras ser detenido en una cárcel en México, Eloy Rivera regresó al país y reveló el dramático episodio junto a su novia Candela Díaz, quien denunció que quiso matarla. "Era consciente de todo lo que hacía, lo que hice fue para que aprenda", reconoció el joven.

En un peculiar relato, el ex "Gran Hermano" contó todos los detalles acerca de su violento encuentro con la chica y argumentó su accionar con "poderes sobrenaturales". Según aseguró en el piso del Run Run del Espectáculo, desde fin de año percibe "otra realidad".

"En México compré unos chocolates con hongos alucinógenos que te hacen ver otra realidad. El hongo me sirvió para activar una parte de mi cerebro para ver todo lo que estoy viendo y entender que todo esto es una mentira. Pude ver otra realidad y me di cuenta que en este plano está todo controlado por los iluminati", sostuvo el influencer en referencia a los "Iluminados de la Baviera".

.

El dramático suceso denunciado por su ahora exnovia ocurrió el 27 de diciembre en la habitación del influencer. Al respecto contó: "Puse un video de los chacras por Youtube y mi cuerpo se volvió energía. Empecé a meditar, entré en un plano de trance y mi cuerpo pasó del estado terrenal al astral. No lo manejaba yo, era manejado por un poder, una energía".

"Candela no me creía que yo tenía poderes. Concentré todas mis fuerzas en este dedo (el meñique) y la agarré del cuello y ella no se podía soltar. Empezó a patear y no podía. Pude tener la fuerza suficiente para romperle la remera y la arrastré un poquito. Ella me pateó, me escupió y no se soltó", recordó Eloy.

En la acusación, la joven remarcó que fue atacada con un cuchillo y ante esto explicó: "Las fuerzas malas me hicieron transformar en un diablo. Me tranformé en diablo y la quise asustar para que entre en razón. Agarré un cuchillo y le hice creer que la iba a matar. Era conciente de todo lo que hacía".

"Yo tenía todo controlado, jamás la quise matar. Lo que hice fue para que aprenda", confió durante el programa conducido por Lío Pecoraro y Fer Piaggio en la pantalla de Crónica HD. Además aclaró: "No consumo drogas hace dos semanas".