Hace varios años Mirtha Legrand decidió desprenderse de sus posesiones y a pesar de contar con varias propiedades valuadas en millones de dólares, ahora vive en su conocido departamento de Avenida Libertador sin mayores lujos. Además de heredar su posición de anfitriona en su clásico programa, su nieta Juana Viale recibió como obsequio una gran mansión ubicada en San Isidro, de la que ahora se conocieron detalles e imágenes exclusivas.

Se sabe que Legrand ya regaló a su hija Marcela Tinayre y sus tres nietos, Juana, Nacho y Rocco varias propiedades millonarias, vehículos y mucho dinero en efectivo.

Por la cantidad de regalos que le hizo a Juanita, podría decirse que Mirtha tiene una favorita. Cuando cumplió la mayoría de edad le compró su primer departamento en Barrio Parque y años más tarde Viale recibió una hermosa casa de fin de semana en un country, además de varios vehículos, lo que sumaría un total de $2,5 millones de dólares en obsequios.

.

Pero ahora, días después de que Juana asegurara que a ella "no le regalaron nada" se conocieron imágenes exclusivas de la última y más imponente propiedad que recibió la actriz de parte de su abuela. La cuenta de Twitter @RicosyfamososOK publicó un hilo con muchas fotos del interior de la casa que tiene una apariencia sencilla pero cuenta con más de 700m2.

El increíble frente de la propiedad.

"La armoniosa casa de Juana Viale en San Isidro. Tiene una apariencia sencilla y hippie pero tiene más de 700m2, un parque de 300m2 y está valuada en u$s 1,4 millones de dólares. La tiene gracias a un regalo de su abuela Mirtha Legrand", publicó la cuenta como inicio de una serie de tuits llenos de datos sobre la mansión.

Desde el aire se puede ver su gran superficie.

La casa posee cinco baños, una master suite en planta baja y cuartos en planta alta con balcones al frente y al parque trasero. En ese primer primer piso además hay un gran playroom con pool, una terraza que abarca todo el ancho del jardín y un acceso por escalera caracol a una oficina en el último piso, que es el rincón preferido de la propietaria.

Una cocina sencilla pero de grandes dimensiones y súper equipada.

Árboles, piscina y jacuzzi en el fondo de la propiedad.

La cocina es muy amplia, tiene piso damero turquesa, una gran isla central y una cocina de 6 hornallas y doble horno. En tanto, el parque cuenta con piscina, jacuzzi y una edificación aparte con vestuarios, baño, sala de máquinas y una habitación de inspiración que Juana utiliza para relajación.

Un living que es conocido porque desde allí Viale hace vivos de Instagram.

Una terraza y un patio son parte de la zona de relax.

Detrás de la cochera, hay un patio con una fuente de agua estilo veneciano. Todo el jardín trasero tiene árboles propios y está rodeado por otros terrenos con grandes árboles. Cuenta con árboles frutales y una huerta en la que Juana cosecha sus propias frutas y verduras para cumplir con su dieta vegetariana y la dieta vegana de su hija.





.

Vale recordar que hace una semana, en una entrevista con Jorge Lanata, Juana habló sobre el mérito y expresó: “Hay que laburar para llegar a un lugar, no que me regalen nada…bueno yo estoy acá, no es que me lo regalaron, estoy haciendo todo por mi abuela eh".