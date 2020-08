Desde que retomó la conducción de su programa, Pampita comenzó a ventilar cada vez más aspectos de su intimidad casi sin darse cuenta. Sus panelistas e invitados suelen indagar sobre su vida y la modelo no duda en contestar.

En este caso, la conductora habló sobre su vida sexual con su esposo Roberto García Moritán. "¿Te pasó que algún novio te diga ‘hoy no’?", le preguntó Gabriel Oliveri y ella no dudó: "Me dice que no y chau! Next. No, no, no".

"Me llega a decir que no y me agarra un malhumor que me dura una semana. No se atrevería. Conmigo es mejor andar bien", detalló.

Por último, Oliveri acotó que deberán darle "vitaminas" a Moritán y ella respondió tajante: "¡No! Qué ‘pobre’. Está feliz".